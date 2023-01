News rund um die Uhr: Ticker als große Premiere

„Erfolgreichste Stadttochter“

Unter seiner Ägide mutierte der lokale Platzhirsch zu einem der drei größten Anbieter des Landes, mit insgesamt rund 200 Mitarbeitern in Österreich, Slowenien und Kroatien. Auch der wirtschaftliche Erfolg kann sich sehen lassen: „Wir waren in den letzten zehn Jahren die erfolgreichste Markttochter der Stadt, also von jenen Unternehmen, die sich am freien Markt durchsetzen müssen, und spülen jährlich Millionen in die Kasse“, stellt Weber klar.