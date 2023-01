Jaissle denkt schon an die erste Startelf

Höchst fokussiert und auch engagiert ist Coach Matthias Jaissle dabei. Wenn dem Deutschen etwas nicht gefällt, dann wird er auch einmal lauter. Grundsätzlich ist der 34-Jährige aber ein Motivator seiner Truppe, lobt die Burschen immer wieder bei guten Aktionen. Eine gewisse Anspannung ist ihm aber schon anzumerken, heute in zwei Wochen steigt der Cup-Schlager gegen Sturm Graz. Vor dem gestrigen Training richtete er folgende Worte an das Team: „Ich denke jetzt schon an unsere Startelf!“ Jaissle will, dass sich seine Spieler aufdrängen, zeigen, dass sie auf den Platz, nicht auf die Bank gehören. Neben einigen Spielformen wurden auch Einwürfe und Standardsituationen geübt.