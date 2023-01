Hohe Wohnkosten diskriminieren junge Steirer

Bodyshaming nimmt beim Männern zu

In der Corona-Zeit sei auch Bodyshaming - also Diskriminierung aufgrund von Größe, Gewicht, Behaarung oder dergleichen - besonders angestiegen. Viele Jüngere seien davon betroffen, wenn sie in sozialen Netzwerken unterwegs sind. „Zu füllig, zu haarig oder auch zu wenig haarig“, alles sei dabei, so Grabovac. Man sehe bereits bei 30-Jährigen aufgespritzte Lippen, damit sie wie 20-Jährige aussehen, und auch die „Männer ziehen nach“. Der Druck, einen Sixpack vorzeigen zu können, steige mit den Bildern auf Instagram und Co.