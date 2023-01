Bullen starten erfolgreich in ihr Trainingslager

Perfektes Fußballwetter, ein herrlicher Rasen und gut gelaunte Salzburger. Mit großer Vorfreude gingen die Bullen am Montag in ihr erstes Testspiel im Trainingslager in Marbella. Trainer Matthias Jaissle stellte seine Truppe im Vergleich zum Duell mit Bayern München am Freitag ordentlich um, gab allen fitten Spielern Spielpraxis. Gegner Sparta Prag wurde bereits in der ersten Minute bestraft - Sekou Koita nutzte einen Fehler des Torhüters, den Youngster Karim Konate zuvor gut gestört hatte.