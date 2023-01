Messerattacken bei Bällen in der Steiermark

Ex-Freundin mit Messer verletzt

Auch in der Nacht zum Sonntag war es zu einer Messerattacke in der Steiermark gekommen: Ein 27-Jähriger bedrohte und verletzte seine Ex-Freundin bei einer Ballveranstaltung in Koblenz (Bezirk Murtal). Wieder war Alkohol im Spiel. Der Mann war derart betrunken, dass er erst am nächsten Tag zu der Tat befragt werden konnte. Bei der Einvernahme zeigte er sich geständig. Er wurde in die Justizanstalt eingeliefert und angezeigt.