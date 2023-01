Warum Camping bei Steirern immer beliebter wird

Auf Europas Nr. 19 in der Beliebtheitsskala schaffte es der Campingpark Fisching in Weisskirchen, noch dazu bester Platz für die Camper 50+. Und Thermenland Camping Bad Waltersdorf kam noch an 98. Stelle in die Platzierung. Zweimal zumindest sind steirische Campingplätze unter den besten innerhalb von Österreich; da ist also noch Luft nach oben.