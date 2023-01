Ukraine-Helfer wettern: „Gibt keine Unterstützung“

Die Eheleute stellen seit vergangenem Jahr ihre Wohnung im Thalgauer Ortszentrum einer ukrainischen Familie zur Verfügung. Binnen weniger Tage renovierte man die leer stehende 120-Quadratmeter-Bleibe. In Windeseile organisierte man Möbel, Betten und Geschirr. Die sieben Flüchtlinge beteiligen sich an den Betriebskosten, überweisen den Schmidhubers Teile ihrer Grundversorgung. „Das hat bislang ausgereicht, aber jetzt explodieren die Stromkosten“, sagt Wolfgang Schmidhuber. 121 Euro fallen seit Jahresbeginn im Vergleich zu 2022 zusätzlich pro Monat an. „Wir sind beide Pensionisten. Für uns ist das nicht mehr zu stemmen“, klagt das Ehepaar.