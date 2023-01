Anna Gasser: „Ich muss keinem mehr etwas beweisen“

Ist Olympia 2026 in Italien ein Thema in deinen Gedanken?

Mein erster Big-Air-Bewerb war in Mailand, den habe ich damals sogar gewonnen. Olympia in Europa zu erleben wäre ein Traum und es wäre schön, dort aufzuhören, wo alles angefangen hat. Es ist im Hinterkopf, aber ich mache mir keinen Druck. Ich habe zwei Goldmedaillen und muss keinem mehr etwas beweisen!