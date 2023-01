Verkehrte Winter-Welt: Kufenspaß auf „Plastik-Eis“

Auf zugefrorenen Seen oder Teichen über das Eis gleiten - in den Wintermonaten gibt es wohl kaum schönere Freizeitvergnügen. Doch in diesem Jahr entpuppen sich die hohen Temperaturen bisher als Spaßbremsen. Und auch den Betreibern von Eishallen ist das Lachen wegen der Energiekrise vergangen. Einige bieten ihr Angebot teils nur eingeschränkt an.