VPNÖ startete ihren Wahlkampf-Konvoi in St. Pölten

Die Landtagswahlen in Niederösterreich gehen am 29. Jänner über die Bühne, doch bereits am Sonntag startete die amtierende Landeshauptfrau Johanna Mikl Leitner mit ihrem Konvoi in den Wahlkampf. „Ich will weiterhin ein Miteinander für und in Niederösterreich“, gab Mikl-Leitner als Ziel aus.