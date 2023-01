Auf Final-Drama folgte das große Titelversprechen

Nicht schon wieder Wiener Neustadt! Das hat sich UTTC-Obmann Günther Höllbacher nach einer der bittersten Niederlagen in der Vereinsgeschichte des Salzburger Tischtennis-Klubs sofort gedacht. Erneut wurden die Niederösterreicher in einem wichtigen Spiel zum Stolperstein für die Mozartstädter. Nach der Bundesliga-Finalniederlage 2021 und der Semifinalpleite 2022 zogen die Salzburger auch im Cup-Finale 2023 den Kürzeren. Denn gestern gab’s im Pokalendspiel in Kufstein in einem echten Krimi ein bitteres 2:3. Der UTTC muss somit weiter auf den ersten Titel auf Bundesliga-Ebene warten.