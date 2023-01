Gutes tun in den unterschiedlichsten Bereichen

Die gebürtige Kroatin Maja Bazler lebt seit 1998 in Oberndorf im Bezirk Scheibbs. Anderen zu helfen, liegt ihr sehr am Herzen. Das spiegelt sich auch in ihren bereits bestehenden Auszeichnungen und Ehrungen des Landes Niederösterreich wider. Denn was das Ehrenamt betrifft, ist es nahezu unmöglich, die 54-Jährige zu überbieten. Von Besorgungen, welche sie für gehbehinderte Menschen in der Umgebung erledigt, bis hin zu ehrenamtlichen Diensten beim Roten Kreuz - Maja Bazler ist stets zur Stelle.