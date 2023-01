Bande stahl 93 Artikel während Geschäftsbetrieb

Am Dienstagnachmittag wurde der Diebstahl vom Filialleiter des Sportgeschäftes in Spittal an der Drau bemerkt, der daraufhin sofort Anzeige bei der Polizei erstattete. Insgesamt 93 Stück hochpreisiger Outdoor-Bekleidungsartikel mit einem Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro waren zuvor gestohlen worden.