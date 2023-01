Justin Long: Süße Liebeserklärung an Kate Bosworth

Das Paar verbinde ihre gemeinsame Leidenschaft für „Bier und Fußball“, wobei die blonde Schönheit noch verrückter danach sei als er selbst. „Sie macht alles in meinem Leben besser - all meine Lieblingslieder und -filme, Urlaube und Sonnenuntergänge und chinesisches Essen“, fügte Long hinzu. Außerdem habe Kate „Integrität und Durchhaltevermögen“ und setzte sich für Gerechtigkeit in der Welt ein.