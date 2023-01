Neuer „Kommissär“ für 285 Jahre alte Bruderschaft

Sein Amt will er locker und mit klarer Sprache angehen. Er sei ein „originaler Lungauer“ und werde sich nicht verstellen. Sein Wunsch für seine Amtszeit: „Dass wir noch mehr zusammensitzen, reden und auf die Gemeinschaft schauen.“ Zu Ehren des Kommissärs findet am 22. Jänner ein großer Festumzug in Tamsweg statt.