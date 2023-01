David Dimitri verlässt das Winterfest

Eine Vorgehensweise, die an dem gestandenen und international erfolgreichen Künstler nicht ganz spurlos vorübergeht. „Ich war eigentlich immer stolz auf das, was wir zusammen beim Winterfest geschafft haben. Auch während der Pandemie.“ Künftig will sich David Dimitri wieder vermehrt um internationale Projekte in der Schweiz und den USA kümmern. Ob oder wer dem 59-Jährigen in der Position als künstlerischer Leiter beim Winterfest nachfolgt, ist bislang offen. Erst im Juni vergangenen Jahres verließ Julia Eder die Geschäftsführung des Winterfests. Seither zeichnet Robert Seguin für die kaufmännische Geschäftsführung verantwortlich.