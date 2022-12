Steirer sorgen derzeit für Müllberge der Rekorde

20 Prozent sind Fehlwürfe

Gut 20 Prozent des Inhaltes hier sind Fehlwürfe. „Das bezahlen Steirer doppelt und dreifach, weil es verrechnet wird“, so Saubermacher-Gründer Hans Roth. Dem oft das Herz blutet: „Die Steirer werfen im Jahr Lebensmittel im Wert von 150 Millionen Euro weg.“ Und auch bei der Trennung fehle es vielen an Bewusstsein, „entweder durch Bequemlichkeit oder die Anonymität, die so ein Mistkübel mit sich bringt“.