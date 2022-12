Osttiroler Rotes Kreuz baut Defi-Netzwerk aus

Temperaturgeregelte Wandkästen mit Defibrillatoren im Freien, die für jedermann zugänglich sind – so will das Rote Kreuz in Osttirol die Rettungskette verkürzen. Das bestehende Defi-Netzwerk wurde nun um zehn weitere Kästen erweitert. Ein Großteil der neuen Standorte befindet sich bei Gemeindeämtern. Andere wurden an Feuerwehrhäusern oder Firmen im Ortszentrum angebracht.