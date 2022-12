Zwei Unfälle an gleicher Stelle in Mooskirchen

Gleich zwei schwere Autounfälle ereigneten sich Donnerstagabend in Mooskirchen (Steiermark) an der nahezu gleichen Stelle: Auf der Gemeindestraße zwischen den Ortsteilen Fluttendorf und Stögersdorf war ein Wagen in den Straßengraben gestürzt. Nur kurze Zeit später mussten die Einsatzkräfte noch einmal ausrücken, um dort eine verletzte Person zu bergen.