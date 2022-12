Promis in Salzburg: Von Merkel bis zum Modelabel

Noch im September war Merkel auf dem Weg von ihrer Berliner Wohnung zum Auto auf Krücken zu sehen. Die Folgen eines Unfalls in Salzburg. In einem Interview wenige Wochen später erzählte die Ex-Kanzlerin, wie es dazu kam: Sie sei im Sommer nach dem Besuch eines Lokals in der Salzburger Altstadt auf dem nassen Boden ausgerutscht, das Kreuzband riss. Ihr Bein musste sie danach noch eine ganze Weile hochlagern. Hoffentlich nicht das Einzige, was ihr aus dem Salzburg-Besuch in Erinnerung bleibt: Gemeinsam mit ihrem Mann sah sie die Premiere der Oper „Der Barbier von Sevilla“ im Festspielhaus.