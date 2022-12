Regionaler Thriller wurde zum globalen Filmprojekt

Hengl, der während eines Informatikstudiums seine wahre Berufung fand und die ihn dann an die Filmakademie in Wien führte, ist als Drehbuchautor längst kein Unbekannter mehr im Land. So zeichnet er mit Wortwitz und flotter Handlung auch für zwei Folgen der ORF-Stadtkomödien „Curling für Eisenstadt“ und „Man kann nicht alles haben“ als Drehbuchautor verantwortlich.