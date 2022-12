Auf tragischen Absturz folgte kraftvoller Aufstieg

Das „Top“ ist aber noch nicht erreicht. „Ich kann noch stärker werden“, grinst Angelino, der in seinem Leben die härtesten möglichen Touren ausprobieren will. Nahziel ist die WM 2023 in Bern. Auch Olympia 2028 in Los Angeles ist ein Thema für den Mutmacher, den mittlerweile namhafte Sponsoren unterstützen. Es gibt sogar einen Film über ihn („No Straight Lines“). „Mittlerweile klettere ich über dem Schwierigkeitsgrad, den ich vor meinem Unfall geklettert bin“, so der 25-Jährige, der unmittelbar nach dem Unfall zu hören bekommen hatte, dass er eigentlich überhaupt kein Gefühl mehr in den Beinen haben sollte.