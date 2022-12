Balkonbrand direkt gegenüber von Feuerwehrzentrale

Weit hatten es die Einsatzkräfte nicht, als sie am Stefanitag kurz vor 22 Uhr alarmiert wurden. Direkt gegenüber des Feuerwehrhauses in Inzing brach auf dem Balkon eines Hauses plötzlich ein Brand aus. „Durch die schnelle erste Brandbekämpfung mittels Feuerlöschern, auch mit Unterstützung des Nachbarn, konnte eine weitere Ausbreitung in das angrenzende Schlafzimmer verhindert werden“, heißt es vonseiten der Feuerwehr.