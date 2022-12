Glasner-Schützling und Model küssen akrobatisch

Glasner braucht fitten Goalie

Frankfurt-Coach Oliver Glasner wird seinem „Einser“ die Erholung gönnen. Er wird einen voll fitten Goalie für die Rückrunde brauchen. Für die Eintracht geht‘s am 21. Jänner daheim gegen Schalke. Und in der Champions League wartet im Achtelfinale Napoli. Am 21. Februar steigt das Hinspiel in Frankfurt, am 15. März das Rückspiel in Neapel.