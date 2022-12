„Entweder man gibt auf oder kämpft für Zukunft“

Senioren in Judenburg hatten Riesenfreude mit Auftritt

Mit seinem Panflötenspiel begeistert er nun seit vielen Jahren schon seine Fangemeinde vor allem in der Weihnachtszeit. „Das Wunderbare ist, dass man mit Musik so viel bewegen kann.“ Das wurde auch beim Weihnachtskonzert im Seniorenstadthaus Judenburg wieder augenscheinlich. Die Freude bei den Heimbewohnern über die stimmungsvollen Stunden war riesig.