Der mutige Sprung in ein gutes Miteinander

Ein Kopf, ein Fuß, ein Rücken, eine Hand. Zu Beginn von „Nuye“ sind keine ganzen Körper zu sehen, sondern die sechs Artisten präsentierten sich in einem smarten Spiel von Licht und Schatten nur in Fragmenten. Langsam formen sie eine komplette Figur, doch die Unvollständigkeit des menschlichen Individuums bleibt in dieser Produktion auch weiterhin ein treibendes Element.