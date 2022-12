Ein großes Dankeschön im Namen der vielen Tiere!

In Krisenzeiten rücken Menschen näher zusammen. Wie wertvoll Zusammenhalt und Engagement in der Gesellschaft sind, zeigt sich auch täglich bei der Arbeit in unserer Tierecke-Redaktion. Zahlreiche Leser haben auch heuer unseren Verein „Freunde der Tierecke“ mit ihrer Spende unterstützt. Und jeder Cent floss auch 2022 in die Tierhilfe.