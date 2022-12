Staufalle in St. Pölten ist nun endlich entschärft

Lange Jahre war er der größte Kreisverkehr des Landes – ohne eigentlich ein Kreisverkehr zu sein: der Europaplatz in St. Pölten. War die „kreisförmige Anordnung geregelter Kreuzungen“ dem Verkehrsstrom – täglich passieren bis zu 44.000 Fahrzeuge den neuralgischen Knoten – schon vor der Umgestaltung nicht gewachsen, verschärfte die Großbaustelle am Rande der Innenstadt die Situation zusehends. Im Wochentakt wurden neue Zufahrten stets pünktlich gesperrt, bereits sanierte Wege teils aber mit Verspätung wieder geöffnet. Die Folge war ein Stausommer, an den sich St. Pöltner und Pendler sicher noch lange erinnern werden.