Datum fixiert: Salzburger wählen am 23. April 2023

Neue Parteien gehen ins Rennen

Neben den fünf bereits im Landtag vorhandenen Parteien wird es noch zusätzliche Wahlmöglichkeiten geben. So hat die KPÖ Plus ihr Antreten angekündigt, ebenso wie die neue Bewegung „Wir sind Salzburg“. Diese wurde von Ex-MFG-Funktionären gegründet und wurde am Dienstag in Seekirchen offiziell präsentiert.