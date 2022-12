„Unser Weihnachtswunder heißt Vinzenz Raphael!“

In der 26. Woche wurde es geboren, nachdem die Fruchtblase undicht geworden war, lediglich 840 Gramm brachte das winzige Wesen auf die Waage. Nach einer dramatischen Not-Operation waren es gar nur noch 740, „unser Kind war wie ein Hauch“, so Julia und Vinzenz. Denen die Ärzte von vornherein keine großen Hoffnungen machten. Vinzenz Stern: „Aber meine Frau und mich hat das nur noch stärker gemacht in unserer festen, unerschütterlichen Überzeugung: Unser Kind wird leben.“ Selbst im allerschlimmsten Moment, als „sie mit unserem Baby, in dessen winzigen Körper Schläuche steckten, im Inkubator zum Operationssaal gefahren sind. Und da stehst du da als Mama und Papa, schaust ihm nach, siehst wie die Türen sich hinter ihm schließen. Und weißt nicht, ob wir unser Baby noch einmal lebend wieder sehen.“