Gerechtigkeit siegte nach über 30 Jahren

„Es hat mich jahrelang innerlich aufgefressen“, so der zu Unrecht verurteilte Steirer. Damals hätte ihm aber das Geld für einen Anwalt gefehlt. Also wandte er sich über 30 Jahre später an den Grazer Juristen Gerald Ruhri, der den Fall neu aufrollte. Und tatsächlich: Neue Gutachten bescheinigen, dass die Unterschrift keine Fälschung war. Inzwischen ist das Ehepaar freigesprochen und bekommt das Geld zurück - „Wir sind so erleichtert!“