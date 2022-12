Junger Fahrgast schlug Taxilenkerin gegen den Kopf

Am Samstag in den frühen Morgenstunden nahmen vier junge Männer nach einem Disco-Besuch in Weiz in der Steiermark ein Taxi. Wegen ihres Verhaltens wollte die Taxifahrerin (48) die Fahrt aber vorzeitig abbrechen - woraufhin ihr einer der Männer einen Faustschlag verpasste. Die Polizei sucht nun nach den Fahrgästen.