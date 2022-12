Er kassierte am Weg zum Keksebacken Strafzettel

Jetzt hab ich einen Christbaum gefällt, aber wie soll ich den nachhause bringen? Ich kann den doch nicht einfach im Zug mitnehmen“, hatte Schauspielerin und Kabarettistin Nina Hartmann bedenken. Die Lösung für das Problem war aber schnell gefunden. Denn: Die am Gelände von Thomas Witzanys „Hummelwiese“ von den zahlreichen Promis geschlagenen Bäume gingen im Rahmen von Simone Ballacks Charity-Initiative „Emilios Christmas Party“ an das Münchner Kinderprojekt „Die Arche“. „Gott sei Dank hatte ich Unterstützung, so einfach wie es aussieht, ist es nämlich gar nicht den Bäum abzusägen“, erklärte Lothar-Matthäus-Tochter Viola Matthäus.