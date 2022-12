8000 Euro: Tiroler IV vergibt Wallnöfer-Preise

Bisher rund 900.000 Euro an Preisgeldern

Freuen darf sich auch Magdalena Posch. Sie untersucht in ihrem Studienprojekt die Nutzung von mobilen Unterstützungssystemen für Menschen mit Behinderung. Eingesetzt wird dabei auch die sogenannte „Augmented Reality“. Die Eduard-Wallnöfer-Stiftung besteht seit 1978 und war damals ein Geschenk der IV an LH a. D. Eduard Wallnöfer zu dessen 65er. Bisher wurden 583.000 Euro an Stipendien und 318.000 Euro an Preisgeldern vergeben.