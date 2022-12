Gewinnen Sie 2 Wochen mit den Abnehmprofis!

Siegfried Gundacker: „Nur 10 Wochen haben mein Leben verändert“

Mit 124 kg, Gelenksproblemen und hohem Blutdruck fühlte er sich nicht mehr wohl. Also probierte Siegfried Gundacker eine unverbindliche Erstberatung bei easylife: „Das Gespräch war so aufschlussreich, dass ich gleich mit dem Programm startete.“ Was im Alleingang nicht funktionieren wollte, klappte mit den Abnehmexperten: Binnen kurzer Zeit war er um 30 Kilogramm schlanker und vitaler. Das war 2020 und ist bis heute so geblieben. Hier geht’s zur ganzen Erfolgsgeschichte.