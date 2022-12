„Haben keinen Platz für Wirtschaftsflüchtlinge“

Vorwurf gegen die EU

Das sieht auch die Landesrätin ähnlich. Doch sie hat ganz klare Vorstellungen, was die Migrationssituation anbelangt. Abseits von Sozialromantik, denn die hat bei der ehemaligen Polizistin - zuletzt war sie ja Bezirkspolizeikommandantin von Kufstein - keinen Platz. Zu viel hat sie in den letzten 20 Jahren erlebt und gesehen. „Asyl darf nur jener bzw. jene bekommen, dem das laut Genfer Flüchtlingskonvention auch zusteht. Für Wirtschaftsflüchtlinge haben wir keine Ressourcen“, so die klare Ansage von LR Mair. Hier habe die EU leider komplett versagt: „Es bräuchte schon längst einheitliche Regeln für den gesamten EU-Raum! Doch jeder Staat kocht sein eigenes Süppchen.“ Seitens Österreich fordert sie einen mutigeren Vollzug der Maßnahmen - wie das in Deutschland der Fall ist.