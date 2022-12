Ärzte wollen Gratis-Tests für andere Krankheiten

Grippe, Corona, RS-Viren: In den steirischen Arztpraxen ist derzeit viel los, wie auch Alexander Moussa, Hausarzt in Hartberg, weiß. „Wir haben derzeit so viele schwere Scharlach-Fälle bei Kindern wie in den ganzen vergangenen zehn Jahren zusammen nicht“, erklärt der Allgemeinmediziner. „Durch die Pandemie waren die Infektionen reduziert. Ohne die Hygienevorschriften erleben wir nun massive Ausbrüche.“