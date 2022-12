Betagtes Ehepaar aus brennendem Haus gerettet

Feueralarm in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Lechtal: Am Dachstuhl eines Hauses in Elbigenalp brach aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand aus. Ein Nachbar bemerkte die Flammen und warnte sofort das im Gebäude lebende betagte Ehepaar. Die klirrende Kälte erschwerte folglich die Löscharbeiten. Verletzt wurde zum Glück niemand.