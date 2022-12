Zauchenseer Ehepaar spendet 200 Decken und Polster

Eine einfache Erneuerung der Bettwäsche im Hotel Alpenhof in Zauchensee hat zu einer Warenspende an das Rote Kreuz geführt. Die Bettdecken und Polster aus dem Hotel finden zukünftig konkrete Verwendung in der Migrationsabteilung. Hier betreut das Rote Kreuz Salzburg geflüchtete Menschen rund um die Uhr und hilft unter anderem bei Behördengängen, dem Spracherwerb und der Integration. „Wir freuen uns, dass die Decken und Polster eine gute Verwendung finden“, freuen sich die beiden Hoteliers Elisabeth und Thomas Gsodam.