Küchenbrand: 19-Jähriger erlitt Rauchgasvergiftung

Brennende Pfanne aus Angst in den Mistkübel geworfen

Die Berufsfeuerwehr konnte den Zimmerbrand löschen - Ursache des Feueres war wohl eine Brandentwicklung im Bereich des E-Herds. Das bestätigte der 19-Jährige, der angab, dass es beim Kochen zu einem Feuer kam. Er hätte die brennende Pfanne aus Angst in den Mistkübel geworfen, dadurch fingen in weiterer Folge auch Teile der Küchenmöbel Feuer.