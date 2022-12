Morde bis Tsunami: „Vieles geht unter die Haut“

In Ihrem Buch beschreiben Sie weltweite Einsätze. Wo waren Sie denn schon überall als Kripobeamter tätig?

In meiner Funktion als Opfer-Identifizierungsspezialist war ich unter anderem beim Lawinenunglück in Galtür, bei einem mit zwanzig Personen besetzten Flugzeugabsturz in der Schweiz und in Äthiopien nach dem Absturz der „Boeing 737 Max“ im Einsatz. In Südostasien nach der Tsunami-Katastrophe war ich maßgeblich am Aufbau des österreichischen Opfer-Identifizierungs-Teams beteiligt und fungierte vor Ort sechs Monate lang auch als dessen operativer Leiter.