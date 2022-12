Damen fielen auf „Tochter-Sohn-Trick“ herein

Trotz zahlreicher Medienberichte und Warnungen der Polizei über Betrüger, die ihre Opfer mit dem „Tochter-Sohn-Trick“ um viel Geld bringen, fallen immer wieder Menschen auf diese Betrugsmasche herein. In Salzburg überwiesen in dieser Woche eine 74-Jährige und eine 55-Jährige an Kriminelle insgesamt rund 10.000 Euro. Die Täter gaben sich als Sohn beziehungsweise Tochter aus und gaukelten vor, ihr Handy sei kaputt. Deshalb sollten die Frauen Zahlungen für sie übernehmen.