Kleinkind war „zu laut“: Nachbar kam mit der Axt

Kein Interesse an gemeinsamer Lösung

Der 29-Jährige alarmierte daraufhin sofort die Polizei, wenig später klickten schon die Handschellen für den streitsüchtigen Nachbarn, der schon in der Vergangenheit das Ehepaar mehrmals wegen Lärmerregung angezeigt hatte. „Das ging schon los, als meine Frau schwanger war. Auch damals hat er uns schon häufig vorgeworfen, dass wir zu laut seien. Aber angeblich zu Uhrzeiten, an denen ich aber berufsbedingt schon schlafe“, schildert Prokic. Er hatte sogar versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. „Aber er ist ja gar nicht daran interessiert“, so Prokic.