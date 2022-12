Steiermark: Zahl der Arbeitslosen auf Rekordtief

Der Arbeitsmarkt in der Steiermark trotzt bislang den Dauerkrisen des laufenden Jahres. Teuerung, Energieschock und Lieferengpässe hatten keine Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit. Ganz im Gegenteil: Heuer gibt es einen neuen Rekord an Beschäftigten (545.600) und die niedrigste Arbeitslosenquote (5,2 Prozent) seit 1985. „Wir haben ungewöhnliche Zeiten am Arbeitsmarkt“, brachte es AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe am Montag auf den Punkt.