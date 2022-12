Familie mit Baby in Anhänger von Schlepper-Lkw

Vier Tage in Anhänger ausgeharrt

Die Familie sei zur Bundespolizeiinspektion nach Rosenheim gebracht und in der Dienststelle zunächst versorgt worden. „Eigenen Angaben zufolge stammen sie aus der Türkei. Sie seien mit ihrem elfmonatigen Kind über Serbien nach Bosnien geflohen. In Zagreb hätten sie sich dem Schleuser anvertraut, der sie auf der Ladefläche vier Tage lang mitgenommen habe“, so die Ermittler weiter.