MoonBike: Das Moped für den Schnee im „Krone“-Test

Es sind lange Monate des Herzschmerzes, die vielen Bikern bevorstehen, wenn das Motorrad im Winter in die Garage muss. Eine mögliche Lösung schnurrt in Tirols Bergen über den Schnee und lässt nicht nur Motorradlenkern das Herz aufgeben. MoonBikes sind kleine elektrische Schneemobile und lassen sich am ehesten wohl mit einer wintertauglichen Motocross-Maschine vergleichen. Ich bin noch nie auf einer solchen gesessen, was mir im Vorfeld ein wenig Bauchweh bereitet hat. Sicher wäre es von Vorteil, wenn ich schon ein Gespür für solche Geräte hätte, wüsste, wie ich mich vor allem in Kurven verhalten muss.