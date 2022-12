Vereitelter Moped-Diebstahl und Alko-Radler

In der Nacht auf heute, Sonntag, versuchte der 22-jährige rumänische Staatsangehöriger in Mülln ein am Straßenrand abgestelltes Moped zu stehlen. Die Polizei erwischte ihn gegen 0.20 Uhr jedoch auf frischer Tat und konnte den Diebstahl verhindern. Die Staatsanwaltschaft ordnete Anzeige auf freiem Fuß an.