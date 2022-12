Die Seer und ihr „Weihnacht unplugged“ in Tirol

Das Gefühl der Weihnacht sollte immer gültig sein

„Ich versuche Weihnachten abseits von Klischee und Kitsch zu präsentieren und möchte das gemeinsame Erlebnis in den Vordergrund stellen - was in diesen Zeiten notwendiger denn je ist. Das Gefühl der Weihnacht sollte ja nicht nur ein Gefühl sein, welches auf wenige Wochen im Jahr begrenzt ist. Dieses Gefühl sollte das ganze Jahr Gültigkeit haben. Dafür habe ich das Lied ,Nach Weihnachten ist vor Weihnachten‘ komponiert“, erzählt der „Ober-Seer“ und führt dann weiter aus: „Das erste Lied am neuen Album heißt ,A Stück Weihnachtsfrieden‘. Das ist zur Erinnerung an meine Großmutter. Für ihre Weihnachtsstimmung reichte ein Tannenzweig, eine Kerze und ein Strohstern. Diese Wertschätzung der kleinen Dinge und das Rückbesinnen auf innere Werte, darin liegt unser Ansinnen.“