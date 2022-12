Ärzte schenkten zwölf Kindern ein neues Leben

Am 3. September kamen die Ärzte aus Leoben in Lwiw an. Dann standen fünf Tage am OP-Tisch des Kinderkrankenhauses an. Zwölf Patienten konnten operiert werden, vier davon hatten Verletzungen oder Verbrennungen. „In der Ukraine gibt es nicht nur Probleme wegen des Krieges, sondern auch viele andere“, erklärt Cherkes.