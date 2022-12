Söhne Mannheims: Neustart ohne Xavier Naidoo

Ein Teil der Band wird etwas länger in Obertauern bleiben. Da wir mittlerweile aus allen Himmelsrichtungen anreisen, werden wir die Möglichkeit nutzen, in der inspirierenden Atmosphäre Obertauerns, wo die Beatles einst ihren Film „Help“ gedreht haben, an Ideen und den neuen Songs zu feilen. Sicherlich wird sich der eine oder andere auch auf der Skipiste wiederfinden oder abends an einer Bar im Ort. Schließlich muss man ja inspiriert bleiben.